Django Asül: Im Rückspiegel

Django Asül gibt am Donnerstag, 9. Januar, im Programm "Rückspiegel 2019" einen satirischen Jahresrückblick im Kurtheater. Ab 19.30 Uhr werden laut Pressemitteilung des Veranstalters Highlights, Downlights und mehr des vergangenen Jahres präsentiert. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Niclas Sohlbach