Dixieland-Sound untermalt Benefiz-Frühschoppen

"Da haben wir aber Glück gehabt, dass der Wettergott mit uns ein Einsehen hatte", meinte Gerhard Kreß, der Präsident des Lions-Clubs Aischgrund, als er die Besucher des Jazzfrühschoppens auf dem Höchstadter Kellerberg begrüßte. Die Zuhörer konnten bei mildem Sonnenschein "Gonzo's Dixie-Combo" lauschen, die mit ihrer Musik für die perfekte Unterhaltung sorgte. Noch dazu in dem Bewusstsein, quasi für einen guten Zweck zu essen und zu trinken. Denn der Reinerlös der Veranstaltung geht an den Kindergarten in Mühlhausen, der gerade umgebaut wird. Um neue Spielgeräte mitzufinanzieren, hatte der Lions-Club mit Unterstützung des Kellerbergvereins zu dem Frühschoppen eingeladen. Foto: Christian Schmidt