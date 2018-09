Dixi-Klo fängt Feuer

Am späten Mittwochabend musste die Feuerwehr Bad Brückenau zu einem Kleinbrand in die Römershager Straße/ Ecke Kissinger Straße ausrücken. An der dortigen Baustelle hatte ein Dixi-Klo Feuer gefangen, das die Feuerwehrler jedoch rasch löschen konnten. Der Schaden an dem Dixi-Klo dürfte sich laut Polizei nach einer ersten Schätzung im dreistelligen Bereich bewegen. Brandursache könnte möglicherweise eine noch glimmende Zigarette gewesen sein. Die Ermittlungen werden von der Polizei Brückenau geführt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 09741/6060 zu melden. pol