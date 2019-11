Dittmar bleibt Sprecherin

Sabine Dittmar bleibt gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Die SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Bad Kissingen, zu dem der Landkreis Haßberge gehört, wurde von der Fraktion im Amt bestätigt. Zudem wurde sie erneut in den Vorstand der Bundestagsfraktion gewählt.

Dittmar meint, "wir haben in dieser Legislatur schon viel bewegt", die Gesundheit sei einer der Motoren der großen Koalition. Die Handschrift der SPD ist nach Ansicht der Maßbacherin beim Pflegepersonalstärkungsgesetz erkennbar. Ein Meilenstein sei auch die Rückkehr zur Parität in der Krankenversicherung. Mit Organspende und Impfpflicht bei Masern stünden wichtige Entscheidungen an, sagt sie. red