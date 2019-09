Ditterswind feierte die Jubelkonfirmation

Am Sonntag hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ditterswind zur Jubelkonfirmation eingeladen. In diesem Jahr konnte das Fest der "Silbernen Konfirmation" begangen werden, zu dem sich neun Jubilare aus den Jahrgängen 1992 bis 1994 angemeldet hatten.

Der Gottesdienst lag in den Händen von Pfarrer Wolfgang Scheidel, der in seiner Predigt das Gleichnis vom Weinstock und den Reben auslegte. Die Feierstunde wurde festlich ausgestaltet von Elke Holzheid an der Orgel und dem Posaunenchor Altenstein unter der Leitung von Andreas Binger.