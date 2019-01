Distler bleibt beim SV Zapfendorf

Der Bamberger Fußball-Kreisligist SV Zapfendorf wird auch in der Saison 2019/20 von Trainer Manfred Distler betreut. Die Verantwortlichen des derzeitigen Fünften der Kreisliga Bamberg sind mit der Arbeit und dem Verlauf der bisherigen Saison zufrieden.

Der ehemalige Spitzentorwart Distler trainiert den SVZ in seinem ersten Jahr. Den guten fünften Platz wollen die Zapfendorfer in der Restrückrunde halten. Bei 13 Punkten Rückstand zum Tabellenzweiten ist nach oben wohl nichts mehr möglich. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt sichere 14 Zähler. Ganz nach oben als auch nach unten dürfte die Saison gelaufen sein, zumal die Punkteabstände einfach zu groß sind. Die Mannschaft kann also ohne Druck in die noch ausstehenden zehn Partien gehen.

Dazu dürfte nach seinem Kreuzbandriss auch wieder Tobias Hennemann zur Verfügung stehen. Marco Fagarasi dürfte es nach seiner schweren Verletzung wohl nicht mehr schaffen, in dieser Saison noch einmal einzugreifen.

In der Vorrunde benötigte das Team eine gewisse Anlaufzeit, bis es sich an das neue System und taktische Varianten des neuen Trainers gewöhnt hatte. Von Spiel zu Spiel wurden die Vorgaben besser umgesetzt. So blieb man in den letzten sechs Partien des Vorjahres ungeschlagen. Es fiel den Verantwortlichen nicht schwer, mit Distler für die Saison 2019/20 zu verlängern. Ins Training steigen die Zapfendorf am Samstag, 16. Februar, wieder ein. Bis sie am 24. März den Punktspielbetrieb beim SC Reichmannsdorf fortsetzen, sind folgende Testspiele geplant.

Das Vorbereitungsprogramm

Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr: gegen den SV Würgau; Sonntag, 24. Februar,14 Uhr, in Baunach: gegen die DJK Teuchatz; Samstag, 2. März, in Baunach: gegen die DJK Königsfeld; Samstag, 9. März, 10 Uhr, in Burgebrach: gegen die DJK Stappenbach; Sonntag, 17. März: Gegner noch offen. di