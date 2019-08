Disponentin feiert Jubiläum

Miriam Stumpf hat ihr 25. Betriebsjubiläum im Hommert Auto Zentrum gefeiert. Am 1. August 1994 begann Stumpf ihre Lehre als Bürokauffrau im Autozentrum, die sie 1997 erfolgreich beendete. Sie bekam zuerst einen befristeten Arbeitsvertrag, der schließlich verlängert wurde. Sie hatte alle Abteilungen durchlaufen, und als 1998 eine Stelle im Verkaufsbüro frei wurde, wechselte Miriam Stumpf in diese Abteilung. Seither ist sie als Disponentin für Neu- und Gebrauchtwagen tätig. "Wir bedanken uns bei Frau Stumpf für die Treue und ihren Arbeitseinsatz der letzten 25 Jahre und freuen uns auf viele weitere Jahre mit ihr", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. red