Displays im Wert von 14 000 Euro gestohlen

Hohen Schaden verursachten unbekannte Einbrecher, die in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 8.45 Uhr, aus einem versperrten Feldhäcksler und aus einem versperrten Mähdrescher jeweils das Steuerungsdisplay entwendeten. In einem anderen Traktor wurde das Display beschädigt. Die landwirtschaftlichen Maschinen waren auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels in der Hans-Elbe-Straße in Hofheim abgestellt. Der Wert der erlangten Displays beträgt 14 000 Euro. Außerdem wurde ein Sachschaden von 4500 Euro verursacht. Um Hinweise auf die Täter bittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.