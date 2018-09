Diskutieren mit Ministerin Kaniber

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) kommt auf Einladung des CSU-Ortsverbandes Bad Rodach in die Thermalbadstadt. Am Freitag, 7. September, 14 Uhr, wird sie bei einer Diskussionsveranstaltung in "Andi's Frankenstube", Coburger Straße 28, Rede und Antwort stehen. Thema ist: "Wie wichtig ist die Landwirtschaft für Bayern und die Region?" Alle Interessierten sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. red