Rödental 11.07.2019

Diskussionsrunde zu politischen Themen

Was gibt es Neues in Rödental und Umgebung? Am Dienstag, 16. Juli, erfahren Interessierte dies im Awo-Treff am Bürgerplatz und können ab 15.30 Uhr einem Vertreter des Stadtrates Fragen stellen. red