Viel Diskussionsstoff zu politischen Themen erwartet alle Interessierten und Neugierigen beim Treffbesuch der Stadträtin Ingrid Ott am Dienstag, 11. Juni, um 15 Uhr im Awo-Treff am Bürgerplatz (erster Stock). Dabei erfahren die Teilnehmer, was es Neues in der Welt der Politik, vor allem in der Region, gibt. red