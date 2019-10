Viel Diskussionsstoff erwartet alle im Awo-Treff am Bürgerplatz am Dienstag, 29. Oktober. Ab 15 Uhr stellt sich Stadtrat Leicht Fragen und Anregungen. Stadtrat Franke ist am Montag, 4. November, ab 11 Uhr vor Ort. Dabei gibt es die Möglichkeit, zu erfahren, was es Neues in Rödental und Umgebung gibt. Man kann auch seine Meinung äußern. red