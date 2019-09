Viel Diskussionsstoff erwartet alle im Awo-Treff am Mittwoch, 18. September. Ab 14 Uhr stellt sich Bürgermeister Steiner Fragen und Anregungen. In der Runde gibt es die Möglichkeit, zu erfahren, was es Neues in der Welt der Politik gibt, vor allem in der Region. red