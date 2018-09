Diskussionsrunde mit Alexandra Hiersemann

Der SPD-Ortsverein Höchstadt lädt zu einer Diskussionsrunde zu aktuellen Landtagsthemen mit der Landtagsabgeordneten Alexandra Hiersemann ein. Die Runde findet am Montag, 3. September, um 18 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9, in Höchstadt statt. red