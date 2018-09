Diskussionsabend zur Wohn- und Baupolitik

Wohnraum in Bamberg ist teuer und knapp - das ist nicht erst seit dem Protestcamp von Studierenden in diesem Frühjahr bekannt. Nun konnte die BAGLS (Bamberger Grün-Linke Studierendeinitiative) Chris Kühn, MdB, den Wohn- und Baupolitischen Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, für einen Diskussionsabend gewinnen. Mit ihm diskutieren das Publikum und Ursula Sowa, Stadträtin der GAL und Landtagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 5. September, um 20 Uhr, in der "Ostbar", Zollnerstraße 36. red