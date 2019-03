In Kooperation mit den CSU-Kreisverbänden Nürnberger Land und Erlangen-Höchstadt lädt die Bundestagsabgeordnete und mittelfränkische CSU-Spitzenkandidatin für die Europawahl 2019, Marlene Mortler, am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr zu einem kostenlosen Diskussions- und Kinoabend in die Casino Lichtspiele Eckental ein. Gezeigt wird der preisgekrönte Film "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" über die Lösungen, die wir brauchen, um den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten. Weitere Infos: www.kino-eckental.de. red