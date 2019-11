Diskussion zur Ökomodellregion

Der Förderverein "Zukunft Gößweinstein" lädt alle Gößweinsteiner zur Veranstaltung "Wir brechen auf!" ein, die heute ab 19 Uhr im Pfarrheim Gößweinstein am Kreuzberg stattfindet. Die Veranstaltung ist eine Folge des so stark besuchten Abends am 1. August über die Ernennung der Fränkischen Schweiz zur Ökomodellregion. Damit soll die Landwirtschaft in der Region zu einer Umorientierung zum ökologischen Landbau gefördert werden. Weil für das Gespräch zwischen Landwirten und Verbrauchern an dem Abend zu wenig Zeit war, wird vom Förderverein bei dieser Veranstaltung dazu Gelegenheit gegeben. red