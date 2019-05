Diskussion zur Europawahl

Zu einer Podiumsdiskussion mit namhaften Teilnehmern aus Politik, Landwirtschaft, Wirtschaft und Ernährung lädt die Frauen-Union Erlangen ein. Das Thema am Freitag, 3. Mai, lautet "Europawahl: Landwirtschaft und Ernährung in der Zukunft". Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Palais Stutterheim am Marktplatz 1 in Erlangen. Gäste sind unter anderem MdB Marlene Mortler, MdL Joachim Herrmann, der OB-Kandidat der CSU, Jörg Volleth, und Konrad Körner, Bezirksvorsitzender der Jungen Union Mittelfranken. red