Diskussion vor der Stichwahl

Wenige Tage vor der am 15. März stattfindenden Kommunalwahl macht der Stadtverband für Sport auf seine vorgesehene öffentliche Diskussionsveranstaltung aufmerksam. Im Fall einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters lädt der Stadtverband am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, in das Vereinsheim der TSG Bamberg (Galgenfuhr 30) ein. Auf dem Podium sollen sich dann die Kandidaten der Stichwahl den Fragen stellen. Wolfgang Reichmann, Vorsitzender des Stadtverbandes, erklärt, warum sein Gremium den angedachten Talk nur mit den Kandidaten der Stichwahl und nicht mit allen Bewerbern um den Chefsessel im Rathaus durchführt: "Eine öffentliche Diskussion zum Sport in Bamberg vor dem Wahltag am 15. März halten wir zwar für spannend und interessant, aufgrund der Vielzahl der für das höchste Amt der Stadt zur Wahl stehenden Personen jedoch für nicht zielführend. Die Redeanteile aller Sprecher wären eher kurz. Daher haben wir entschieden, die Diskussion mit den Kandidaten der Stichwahl zu führen." red