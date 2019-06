Diskussion um Schweine-Überdachung

Hitzefrei gönnten sich die Mitglieder des Thurnauer Marktgemeinderates trotz der Juni-Hitzewelle nicht. Im Gegenteil: Im öffentlichen Teil der Sitzung handelten die Räte 14 Tagesordnungspunkte, teils mit Unterpunkten, ab. Im Mittelpunkt standen Auftragsvergaben und Bauangelegenheiten.

Für Diskussionen sorgte nur die beantragte Nutzungsänderung einer vorhandenen Überdachung von Alexander Hirschmann aus Limmersdorf. Die bisherige Überdachung soll künftig als Unterstand für zwei Schweine genutzt werden. Die Thurnauer Räte sahen sich außerstande, über die Schweinehaltung zu entscheiden.

Dritter Bürgermeister Reinhold Förtsch (CSU) bat um eine Entscheidung. "Der Antragsteller wird seit Wochen hin- und hergeschickt. Die Voraussetzungen für die Schweinehaltung sind da. Es sind nur zwei Schweine - und der Veterinär hat auch schon zugestimmt", gab Förtsch zu bedenken und verwehrte sich gegen eine Rücküberweisung der Entscheidung ans Landratsamt. Doch Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) warnte vor einem Schnellschuss. Der Ziegenstreit in Neudrossenfeld habe im gesamten Landkreis für Furore gesorgt. "Die Situation ist nicht so einfach, wir müssen genau abwägen", erklärte Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU).

Die Krux an der Nutzungsänderung ist, dass sich das Anwesen genau an der Grenze zwischen Wohngebiet und Dorfgebiet befindet. Bernreuther betonte, dass die Erschließung gesichert sei und dass der Markt natürlich keinen Anlass habe, die Entscheidung zu verzögern. Doch die Details zu Emissionen und Tierhaltung müsse nun einmal das Landratsamt, nicht der Markt Thurnau, entscheiden - so sei es gesetzlich vorgegeben.

Auch Veit Pöhlmann (FDP) betonte, dass er lange mit dem Antragsteller gesprochen habe. "Es gibt die afrikanische Schweinepest. Es ist wichtig, dass die Vorgaben genau eingehalten werden. Denn letztlich ist genau das wichtig - egal, ob nun zwei Schweine oder 50 gehalten werden", so Wolfgang Schmidt (CSU). Schließlich erteilten die Thurnauer Räte Einvernehmen, was die geplante Nutzungsänderung angehe. Über die Tierhaltung und Details zum Emissionsschutz müsse dann das Landratsamt Kulmbach befinden.

Reine Formsache war der Antrag der Firma Schminke Krantechnik auf Hallenerweiterung in Limmersdorf. Bürgermeister Martin Bernreuther betonte, dass die Firma Schminke sich äußerst positiv entwickelt habe. Schminke habe die Firma Heinzel übernommen, musste zunächst Arbeitsplätze abbauen. Inzwischen laufe das Geschäft so gut, dass die Zahl der Beschäftigten auf ein Rekordniveau emporgeklettert sei. Die Firma möchte ihre Größe verdoppeln.

Weitere Schwerpunkte der Gemeinderatssitzung waren das Gemeindehaus Limmersdorf und die Gestaltung des Umfeldes. Bis 20. Juli sollen die Bauarbeiten am Gemeindehaus in Limmersdorf abgeschlossen sein. Jetzt wurden die Malerarbeiten an die Firma Roland Kamps aus Kulmbach (Auftragsvolumen von 10 888 Euro) vergeben. Doch nicht nur das Gemeindehaus selbst, sondern auch das gesamte Umfeld beschäftigten die Räte. Jetzt genehmigten sie die Vorplanungen für die einzelnen Gewerke. Dies sei nötig, um Fördergelder beantragen zu können, erläuterte Sandra Peters die Details. Konkret gehe es darum, eine Ausstellung zum Thema Kerwa und Tanzlinde zu installieren. Dazu sind Elektroarbeiten und Hochbauarbeiten nötig, ein Lagergebäude müsse errichtet werden und ein zweites, ganzjährig zugängliches Tanzlindengerüst.