Diskussion über Strecke

tm



Eine Diskussionsrunde mit dem Thema "Vorbehalte zur geplanten Mountainbikestrecke" hat Umweltreferent Klaus Schebler (Neue Wege) am Dienstag, 26. Juni, organisiert. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinsheim Windheim. Ausdrücklich betont Klaus Schebler, dass sich die Veranstaltung auch an die Bewohner der Kernstadt, Reichenbach und Burghausen richtet, die in Münnerstadt am meisten betroffen seien. Auch Bewohner umliegender Gemeinden seien willkommen. Mit dabei sein wird Klaus Spitzl vom Naturpark & Biosphärenreservat Rhön und Bürgermeister Helmut Blank CSU ). "Das ist ein ganz heißes Eisen", sagt Klaus Schebler. Einige Jäger und Waldbesitzer seien alles andere als begeistert über die geplante Strecke. Ein Argument der Befürworter: Gefahren werden dürfe sowieso, da sei es doch besser, die Mountainbiker auf bestimmte Strecken zu konzentrieren. Klaus Schebler erwartet eine eifrige Diskussion. Der Plan sei zwar fertig, die Bürger könnten aber noch mitreden.