Diskussion über Park

Die Idee, eine Parkanlage auf dem Angergrundstück zu schaffen, möchten die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Rettet den Rosengarten!" mit den Bürgern Coburgs am Samstag, 16. November, von 9 bis 13 Uhr in der Spitalgasse vor der Drogerie Müller diskutieren. Der auch von Michael Stoschek angedachte Landschaftspark auf der Angerbrachfläche könnte eine "natürliche grüne Umgebung" für ein Tagungshotel auf dem Anger oder entlang der Ketschendorfer Straße bieten. Bei dem Termin besteht einer Mitteilung zufolge die Möglichkeit, sich in die Unterstützerliste des Bürgerbegehrens einzutragen. red