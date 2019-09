Diskussion über Mikroplastik

Mit einem Vortrag von Silke Christiansen am Innovationsinstitut "Inam", Medical-Valley-Center Forchheim, Äußere Nürnberger Straße 62, zum Thema "Mikroplastik - Belastung unserer Umwelt und unserer Ozeane" wird heute ein Umweltthema in den Fokus genommen und auch die Möglichkeit zum Gespräch geboten. Vortragsbeginn ist um 15 Uhr. Das "Klimakabinett" will ein ganzes Bündel an Maßnahmen zum Schutz des Klimas verabschieden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass neue Methoden und vor allem Innovationen notwendig sind. red