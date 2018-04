Diskussion über Europa

Die Europa-Union Hammelburg lädt zu einem Diskussionsabend am Dienstag 24. April zum Thema "Die Vereinigten Staaten von Europa - Ein Risiko für die Demokratie in Europa?" ein. Seit dem Brexit-Votum der Briten diskutieren die supranationalen Institutionen und politische Führungen intensiv über eine Reform der Europäischen Union. Die Vorschläge reichen von einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik über eine homogenere Finanz- und Sozialpolitik bis hin zu dem Modell der Vereinigten Staaten von Europa. Andererseits haben in fast allen Ländern der EU rechte und linke Parteien Zulauf, die der Union ablehnend oder feindselig gegenüberstehen. In einigen Mitgliedsstaaten breitet sich Klientelpolitik und Korruption immer weiter aus. Ist der Gedanke einer "immer engeren Union" bis hin zu einem föderalen europäischen Staat deshalb ein erstrebenswertes Zukunftsmodell oder birgt er vielmehr die Gefahr der Zerstörung der demokratischen Strukturen in den einzelnen Ländern in sich?

Darüber will der Arbeitskreis Politik und Gesellschaft der Europa-Union unter der Moderation von Dr. Reinhard Schaupp mit Bürgern im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Polit-Talk" diskutieren. Schaupp hält ein kurzes Einführungsreferat. Anschließend findet eine offene Diskussionsrunde mit Vertretern verschiedener politischen Gruppierung statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Europa-Haus am Viehmarkt. red