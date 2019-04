Diskussion über die "Umweltretterin EU"

"Umweltretterin EU: Erhalten, was uns erhält!" - unter diesem Titel wird Florian Siekmann, Abgeordneter des bayerischen Landtags und europapolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, am Sonntag, 14. April, um 16.30 Uhr im Bürgertreff (Blumenstraße) in Hemhofen sprechen und diskutieren. red