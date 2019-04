Diskussion über den Stand der Technik

In einer dreiteiligen Vortragsreihe über Energieeffizienz am Bau in der Sanierung von Bestandsgebäuden wollen Techniker der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden informieren. Am Mittwoch, 3. April, spricht Simon Heim ab 19 Uhr in der Zehntscheune am Marktplatz 5 in Schlüsselfeld zunächst über die wirtschaftliche Nutzung von Sonnenenergie. Im Besonderen geht er auf die aktuellen technischen Entwicklungen ein, erklärt die technischen Rahmenbedingungen, wie die Stromeigennutzung sinnvoll integriert wird und welche erweiterten Möglichkeiten mit Stromspeicher und Elektromobilität erschlossen werden können. Heim wird sich darüber hinaus auch mit den Betreibermodellen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen auseinandersetzen. Veranstalter sind die Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck und die Ostbayerische TH Amberg Weiden. red