Diskussion: Opfer im Strafprozess

"Das Strafrecht kümmert sich nur um die Täter und vergisst die Opfer" - so lautet ein häufig erhobener Vorwurf gegen Strafverfahren in Deutschland. Dabei wurde seit den 1980er-Jahren die Beteiligungsmöglichkeit von Opfern von Gewalttaten stetig ausgeweitet. Viele Opfer beteiligen sich inzwischen als Nebenkläger an den Strafverfahren gegen ihre Peiniger. Der NSU-Prozess hat gezeigt, dass diese Möglichkeit die Strafverfahren aber auch auf eine ernste Belastungsprobe stellt. In einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 5. Dezember, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) diskutieren Experten aus Wissenschaft und Praxis die Entwicklung des Strafverfahrensrechts im Hinblick auf die Möglichkeiten der Verbrechensopfer, sich zu beteiligen. Die Diskussion beginnt um 18.15 Uhr in der Aula des Erlanger Schlosses, Schlossplatz 4. Der Eintritt ist frei. red