Diskussion mit Thorsten Glauber

Die Freien Wähler Forchheim laden am Freitag, 14. September, um 20 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Thorsten Glauber ein. Diese findet im Gasthaus Greif im Forchheimer Stadtteil Kersbach statt. Des Weiteren informieren die Freien Wähler am Samstag, 15. September, von 10 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone über die Landtags- und Bezirkstagswahlen. Dabei besteht die Möglichkeit, am Infostand mit MdL Glauber und FW-Bezirkstagskandidat Manfred Hümmer ins Gespräch zu kommen. red