Diskussion mit Silvia Gingold

Seit ihrem 17. Lebensjahr wird Silvia Gingold (72) vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet, weil

sie als "linksextrem" gilt. Nach ihrer Aussage wird sie beobachtet, weil sie in der Friedensbewegung aktiv ist und in öffentlichen Veranstaltungen aus der Biografie ihres Vaters vorliest. Ihre Eltern, Ettie und Peter Gingold, waren jüdische Widerstandskämpfer in der französischen Resistance gegen die Nazis. Ihr Vater war 1947 Mitbegründer der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN). Silvia erhielt in den 70er Jahren Berufsverbot wegen ihrer Nähe zur DKP. Sie klagte mit Unterstützung

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gegen den hessischen Verfassungsschutz und fordert, dass ihre Beobachtung eingestellt und ihre Daten gelöscht werden sollen. Die VVN/BdA und die GEW laden morgen zu einer Diskussionsveranstaltung mit Silvia Gingold ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Gasthof "Tambosi", Promenadestraße 11. red