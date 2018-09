Diskussion mit Bürgern

Die diesjährige Bürgerversammlung findet am Freitag, 14. September, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Die Bürger werden unter anderem über gemeindliche Projekte, wie den Windpark, das Baugebiet Haiger II und den Bachlauf informiert. Sofern Wünsche und Anträge in der Bürgerversammlung angesprochen und behandelt werden sollen, müssen diese schriftlich bis Dienstag, 11. September, dem Bürgermeister oder der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf vorliegen. sek