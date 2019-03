Discosound im Winzerkeller

Am Samstag, 16. März, findet ab 20.30 Uhr die Revival Discoparty - Eisdiele meets Apollon - im Kellereischloss Hammelburg im Bocksbeutelkeller statt. Der Einlass ist auf 199 Personen beschränkt. Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Vinothek des Winzerkellers Hammelburg erworben werden. Gespielt werden ausgesuchte Stücke aus dem Krautrock bis Indie Pop Genre, so der Veranstalter. sek