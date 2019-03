Discobesuch: Wer hat die Flasche geworfen?

Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, plötzlich in einer Diskothek in Bad Kissingen von einer Flasche am Kopf getroffen. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer die Flasche geworfen hatte und ob diese gezielt auf den Mann geworfen wurde, ist bisher noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen zu wenden unter Tel. 0971/714 90. pol