Dirk Suhl übernimmt

Als Nachfolger Ernst Haßlers hat sich Dirk Suhl aus Neuses, der bislang in der Haupt- und Personalverwaltung tätig war und bei der Verwaltung in Ebern "groß geworden" ist, bereits eingearbeitet. Der 47-Jährige ist ledig, aber, wie er selbst sagt, "sehr glücklich vergeben".

Nach dem Fachabitur in Bamberg und dem Grundwehrdienst in Nürnberg und Ebern hatte er bei der VG in Ebern die Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst absolviert und war dort als Verwaltungsassistent in der Haupt- und Personalverwaltung eingesetzt; 2002 stieg der gebürtige Eberner in den gehobenen Dienst auf. Tätigkeitsschwerpunkte waren zuletzt neben dem Sitzungsdienst die Informationstechnik, (auch als "Pate" für den Breitbandausbau im Bereich der VG), die Betreuung der Schulverbände und die Ausbildung. eki