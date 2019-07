Dirk Raupach als FF-Kommandant bestätigt

Bei der im Juli einberufenen Dienstversammlung der Feuerwehr Burggrub bestätigten die aktiven Feuerwehrmänner und -frauen ihren Kommandanten Dirk Raupach einstimmig im Amt.

Bürgermeister Rainer Detsch (FW), der die Versammlung einberufen hatte, lobte Raupach als einen Feuerwehrmann mit hohem Engagement und Einsatzwillen. In den vergangenen 18 Jahren habe er mit der Feuerwehr viel erreicht und geleistet. In diesen Jahren waren einige Großereignisse zu schultern, wie zum Beispiel die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges, der Anbau des Feuerwehrgerätehauses und zuletzt auch das Feuerwehrfest.

Erweiterung des Fuhrparks

Damit soll es aber nicht genug sein, denn die Erweiterung des Fuhrparks ist ein Wunsch der aktiven Mannschaft, denn nur so könne man den Bürgern langfristig und vor allem effektiv im Notfall helfen. Am 22. Juli, so Bürgermeister Detsch, wird im Gemeinderat dann über diese und auch noch weitere Anschaffungen auf Gemeindeebene gesprochen. Bei der anschließenden Wahl, unter Vorsitz des Bürgermeisters, gaben alle Aktiven ein klares Votum für ihren bisherigen und neuen Kommandanten ab. Einstimmig übergaben sie ihm für weitere sechs Jahre das Vertrauen und die Aufgabe, die Wehr weiter zu führen.

Dank für Vertrauen

Kommandant Raupach dankte für das große Vertrauen, denn es sei nicht immer leicht, die stets wachsenden Führungsaufgaben und Dokumentationspflichten zu schultern. "Gemeinsam sind wir stark", so Raupach, denn neben der Funktion des Kommandanten hat er auch noch die Verantwortung für die Jugendfeuerwehren des Landkreises Kronach inne. Ein Aufgabenpensum, das nicht immer leicht neben dem Familienleben zu koordinieren sei. Umso mehr habe es ihn gefreut, dass er kürzlich von der Jugendfeuerwehr Thüringen für sein grenzübergreifendes Engagement geehrt wurde.

Zukunftsorientiert

Für die nächsten Jahre hat er sich das Ziel gesetzt, die Einsatzbereitschaft der Wehr stets aufrechtzuhalten und vor allem die Wehr zukunftsorientiert auszurichten. red