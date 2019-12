Dirigent Seiler verkündete das Ende seiner Tätigkeit

Weilersbach — Was bei der Hauptversammlung des Musikvereins Weilersbach deutlich wurde: Der knapp 500 Mitglieder starke Verein steht gut da. Das zeigte sich in den Berichten von Vorsitzendem Stefan Roppelt, Dirigent Benedikt Seiler und Kassenfrau Carmen Seeler. Rund 30 Musiker spielen in der Hauptkapelle, und auch um den Nachwuchs braucht sich der Verein nicht zu sorgen, dank der ausgezeichneten Ausbildungsarbeit von Klara Seiler und Ulrike Gräf sowie der guten Zusammenarbeit mit der Grundschule. Die Versammlung segnete eine Änderung der Vereinssatzung einstimmig ab, die eine Neustrukturierung des Vorstands beinhaltet. Seiler blickte auf das vergangene Musikerjahr mit etlichen gelungenen Auftritten zurück und ließ seinen Bericht mit einem Paukenschlag enden: Denn Benedikt Seiler verkündete, dass er als Dirigent der Weilersbacher Musikanten aufhöre. Ein Nachfolger wurde an diesem Abend nicht bestimmt.

"Er hat mehr getan, als nur zu dirigieren, er hat die Gemeinde auch positiv nach außen vertreten", sagte Zweiter Bürgermeister Marco Friepes, der den Musikverein als "Vorbild im Ort" bezeichnete. dia