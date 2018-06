Dirian ist Vizemeister

red



Uwe Dirian vom Baiersdorfer SV hatte sich als bayerischer Vizemeister für für die deutschen Meisterschaften im Sportkegeln qualifiziert und bestätigte im baden-württembergischen Öhringen den Silberplatz bei den Senioren A (50 bis 59 Jahre). Nach einem nicht so guten Vorlauf (579 Kegel) belegte Dirian Rang 6. Dank des Tagesbestergebnisses im Endlauf (620) holte er sich mit 1199 Holz noch Platz 2.Werner Herrmann durfte als drittbester Bayer bei den Senioren C (ab 70 Jahre) in Öhringen an den Start und nahm als erster Sportkegler des TSV Neuhaus an nationalen Titelkämpfen teil. Im Vorlauf empfahl er sich mit 538 Holz als Sechster von 20 Teilnehmern für den Endlauf, in dem er sich steigern wollte. Tatsächlich gelang ihm dort mit 568 Holz das zweitbeste Ergebnis des Tages. Mit 1106 hatte der Neuhauser ebenso viele Kegel wie Lokalmatador Friedrich Schmid, musste diesem aber aufgrund des schlechteren Abräumens Bronze überlassen.