Direktvermarkter beim Adventsmarkt

Sein Flair entfaltet der Kirchaicher Adventsmarkt am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr an der Kirche und im St.-Ägidius-Haus. Direktvermarkter bieten, wie die Pfarrgemeinde mitteilte, Produkte wie Bauernbrot, Honig, Wild sowie Weihnachts- und Geschenkartikel an. Das Rahmenprogramm beginnt um 14 Uhr mit einer adventlichen Meditation von Pfarrer Ewald Thoma unter Orgelbegleitung von Barbara Schäder. Für 16 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt. Das Standkonzert der Blaskapelle Kirchaich beginnt um 17 Uhr. Am Vorabend des Adventsmarktes lädt die Feuerwehr nach der Vorabendmesse gegen 19 Uhr zur Begegnung bei Glühwein ein. Die Bücherei Kirchaich teilt mit, dass beim Bücherflohmarkt, der mit dem Adventsmarkt stattfindet, Karten für die Autorenlesung mit Mundartdichter Wilhelm Wolpert angeboten werden. Der Wolpert-Abend zum Motto "Sötta Frecker - fränkisch übern Tisch gezochng" findet am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr im Ägidius-Haus statt. red