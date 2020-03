Dippold fragt: "Was ist Heimat?"

Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold setzt sich bei einer Veranstaltung des Katholischen Kulturkreises Kulmbach mit dem Begriff Heimat auseinander. Heimat ist derzeit in aller Munde. Parteien unterschiedlicher Couleur nahmen für sich in Anspruch, diese bewahren zu wollen. Ganze Ministerien widmen sich der Heimat. In der Produktwerbung spielt sie eine immer wichtigere Rolle. Aber meinen alle, die Heimat im Mund führen, das Gleiche?

Der Referent geht der Frage nach, wie dieser Begriff überhaupt seine emotionale Bedeutung bekam und welche Wandlungen das Wort vollzogen hat. Vor allem legt er dar, worauf es aus seiner Sicht bei Heimat und ihrer Pflege ankommt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 17. März, um 19.45 Uhr im Pfarrzentrum St. Hedwig in Kulmbach, Am Galgenberg 15, statt. red