Diplom-Soziologe: "Die Bürger wollen nicht belogen werden"

"Soziale Erfindungen"



Wie menschenfeindlich sind die Bayern? Mit dieser Frage beschäftigten sich Werner Fröhlich und Christian Ganser von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) im Frühjahr 2016. Bei einer bayernweiten Befragung stand das Konzept der "gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit" im Mittelpunkt. Erforscht werden sollte, inwieweit ablehnende Einstellungen gegen bestimmte Gruppen bestehen und mit welchen Faktoren diese zusammenhängen.Die Ergebnisse präsentierte der Diplom-Soziologe Werner Fröhlich auf Einladung des evangelischen Dekanats Kulmbach und des Landratsamts im Martin-Luther-Saal. "Wir haben 1731 Menschen in ganz Bayern in einem kurzen Zeitraum befragt und acht Gruppen in den Fokus gestellt", sagte Fröhlich. Die acht Elemente waren ihm zufolge Muslimenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Abwertung von Homosexuellen, von Langzeitarbeitslosen, klassischer Rassismus und die Abwertung Geflüchteter. Vier Gruppen werden dieser Befragung nach besonders abwertend gesehen, nämlich Muslime, Sinti und Roma, Geflüchtete und Langzeitarbeitslose."Was wir in unserer Umfrage jedoch feststellten, war, dass es in Bayern kaum Menschen gibt, die ein geschlossen menschenfeindliches Weltbild aufwiesen." Vielmehr seien abwertende Tendenzen auf bestimmte Gruppen ausgerichtet. Zwischen Stadt und Land gab es kaum Unterschiede, Frauen werten der Studie nach moderater ab als Männer, und bei Menschen ab 60 Jahren aufwärts stellten die Befrager verstärkt eine Neigung zur Homophobie und zum klassischen Rassismus fest. Die Einstellungen der Befragten hängen dabei mit Elementen wie dem Geschlecht, der Bildung oder auch den Kontakten im Freundeskreis zusammen. "Die Kontakthypothese ist ein wesentlicher Baustein zum besseren Verständnis", so der Soziologe. "Wenn der Erstkontakt mit einer Person positiv ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit der Abwertung dieser Gruppe oder Person." Die soziale Identität spiele ebenso eine wichtige Rolle. Hier komme der Begriff der Deprivation ins Spiel. "Das ist der Vergleich der wirtschaftlichen Lage von Einheimischen und Ausländern", erklärte Fröhlich. So hätten Einheimische das Gefühl, ein Ausländer bekäme das, was eigentlich ihm selbst zustünde.Damit einher gehe eine Politikverdrossenheit, die sich in einem mangelnden Institutionsvertrauen spiegelt. "Die Politik muss sich bewegen, auf die Menschen zugehen und ehrliche Antworten geben. Die Bürger wollen nicht belogen werden." Je geringer das Vertrauen in politische Institutionen, desto höher sei die Abwertungstendenz. Am Ende habe all dies Einfluss auf das Wahlverhalten.Dabei seien die Menschen in Bayern in den letzten Jahren nicht generell menschenfeindlicher geworden, es finde eine Verschiebung hin zu anderen Gruppen statt. Doch was ist zu tun? In der Diskussion wurde deutlich, dass es noch keine hinreichenden Antworten und Lösungen für das Problem gibt. "Wir brauchen Konzepte und Mechanismen, um wieder zu diesen Menschen durchzudringen", sagte Werner Fröhlich, der von "sozialen Erfindungen " sprach. Vertrauen könnten Politiker nur über direkte Kontakte zurückgewinnen, viele Politiker sprächen jedoch nicht die richtigen Leute an und hätten nicht die richtigen Formate dafür.Eine Untersuchung habe gezeigt, dass sich viele AfD-Wähler abwertend verhalten, weil sie das Gefühl haben, gegenüber einer bestimmten Gruppe wirtschaftlich und sozial ins Hintertreffen zu geraten - nicht etwa wegen religiöser oder sonstiger Gründe, so der Referent. Es seien also alle gefragt, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. "Und da stehen wir leider noch ganz am Anfang."