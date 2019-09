Einen Orgel-Schnuppertag veranstaltet das Referat Kirchenmusik der Diözese Würzburg am Samstag, 28. September. Insgesamt 35 Orgeln im Bistum warten darauf, entdeckt zu werden. In Bad Kissingen stellt Burkhard Ascherl zwischen 14 und 16 Uhr die Orgel der Stadtpfarrkirche Herz Jesu interessierten Besuchern vor. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per Mail unter kirchenmusik@bistum-wuerzburg.de oder unter Tel.: 0931/386 637 60 bis Donnerstag, 26. September, an. sek