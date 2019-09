Diözesanes Erntedankfest

Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) lädt ein zum diözesanen Erntedankfest am Sonntag, 6. Oktober, um 10.15 Uhr in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Oberhaid. Ab 10.15 Uhr: Aufstellung des Festzuges am Pfarrheim und Einzug in die Kirche St. Bartholomäus; 10.30 Uhr: Erntedankfestgottesdienst mit Abbé Patrice Faye und Landvolkseelsorger Pfarrer i. R. Ewald Thoma. Zu einer lebendigen Gestaltung tragen das Familiengottesdienst-Team aus Oberhaid und das KLB-Team bei. Anschließend gibt es Mittagessen im Pfarrheim. Um 13.30 Uhr beginnt die Führung durch den Kreislehrgarten Oberhaid, danach ist Abschluss mit Kaffee und Kuchen. Anmeldung bis 27. September für Mittagessen, Führung durch den Kreislehrgarten und Kaffee und Kuchen bei der KLB-Geschäftsstelle in Bamberg, Telefon 0951/5023800, klb@erzbistum-bamberg.de. red