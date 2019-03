Dinnerkimi in Haßfurt

Mordermittler sein und dabei ein Vier-Gang-Menü verputzen, das bietet die Veranstaltungsreihe "Dinnerkrimi", die überregional erfolgreich läuft. Nun macht sie auch Station in Haßfurt. Tatort ist das Hotel-Restaurant Goger (Bamberger Straße 22 in Haßfurt, Telefon 09521/9250). Das Theaterstück "Der letzte Schrei" findet statt am Samstag, 6. April. Die Premiere beginnt um 19.30 Uhr; Einlass ist 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Reservierungen und Buchungen sind möglich per E-Mail: info@dinnerkrimi.de oder Telefon 06151/9800912 oder direkt im Hotel.

Zum Inhalt: Als Gäste auf Claire Lindans Modenschau im Rahmen der Londoner Fashion Week erleben die Besucher den Mord hautnah. Täter und Opfer bewegen sich gleichermaßen unter den Gästen, denn eine Bühne gibt es nicht. Jeder hat nun die Wahl, tatkräftig zur Überführung des Mörders beizutragen oder die Auflösung des Krimis als stiller Augenzeuge zu beobachten. red