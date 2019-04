Dinkelsbühl und Ansbach

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) in der Erzdiözese Bamberg lädt am Donnerstag, 9. Mai, zu einer Exkursion nach Ansbach und Dinkelsbühl ein. Beide Städte werden bei einer Stadtführung erkundet. Die Anreise erfolgt mit der Bahn. Zwischen Bad Staffelstein (Abfahrt 7.14 Uhr) und Hirschaid (Abfahrt 7.45 Uhr) sowie in Nürnberg (Abfahrt 8.33 Uhr) ist ein Zustieg möglich. Die Rückkunft erfolgt gegen 19 Uhr (Nürnberg) bzw. 21 Uhr (Bad Staffelstein). Weitere Infos und Anmeldung bis 12. April bein der Katholischen Landvolkbewegung, Jakobsplatz 8, Telefon 0951/5023800, klb@erzbistum-bamberg.de, www.klb-bamberg.de. red