Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, den Backkurs "Dinkelbrot - zweimal anders". Er beginnt um 10 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Teilnehmer backen gemeinsam Brot, so verschieden wie es nur sein kann. Unterschiede entstehen zum Beispiel durch unterschiedliches Mehl. Anmeldungen bis spätestens 30. November direkt bei Ernährungsfachfrau Marianne Dennert, Tel. 09548/982255. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red