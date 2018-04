Eine der aktuellen Herausforderungen für Unternehmer ist es, vakante Stellen mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen. Andere Wege müssen beschritten werden, die zeitgemäß, effektiv und effizient sind. Die Digitalisierung als ein wichtiger Impulsgeber für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen bietet auch im Bereich der Personalakquise interessante Ansatzpunkte.Tobias Beuschel, Inhaber von "Picabird", wird in seinem Impulsvortrag "Digitalisierung in der Personalakquise" am 26. April in der Zeit von 12.12 bis 14.14 Uhr in der Gaststätte "Bastion Marie", Festung Rosenberg, ein digitales Instrument zur Personalsuche vorstellen, das den Rekrutingprozess revolutioniert. Man sollte die Möglichkeit nutzen, sich über die Mitarbeitersuche von heute und morgen zu informieren. Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldung bis 24. April per E-Mail: info@kanzlei-mitter.de oder telefonisch unter 09261/ 6106988. red