Eine Vortragsreihe der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wirft einen soziologischen Blick auf die Digitalisierung. Im ersten Vortrag am Montag, 9. Dezember, spricht Prof. Dr. Johannes Weyer, Technische Universität Dortmund, über "Die Echtzeitgesellschaft. Wie smarte Technik unser Leben steuert". Am 13. Januar 2020 folgt der Vortrag "Soziologische Perspektiven auf algorithmische Realitäten", am 27. Januar geht es um kollaborative Roboter und die Arbeitswelt. Beginn ist jeweils um 18.15 Uhr im Raum 02.55, Feldkirchenstraße 21. red