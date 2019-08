Digitales für Senioren

Das digitale Schulungsangebot für Senioren läuft weiter. Am Dienstag, 6. August, referiert Maren Grom zum Thema "Fotos erstellen und bearbeiten". Von 10.15 bis 11.45 Uhr erhalten Senioren eine erste Bedienungsanleitung und können Fragen zum Thema ansprechen. Am Dienstag, 13. August, folgt zur selben Uhrzeit, eine offene Mediensprechstunde, in der das Gelernte vertieft und in die Praxis umgesetzt werden kann. Veranstaltungsort ist das Mehrgenerationenhaus. Interessierte können sich unter Tel.: 0971/699 33 81 (werktags von 10 bis 17 Uhr) anmelden. sek