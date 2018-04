Digitaler Masterplan im Schulausschuss

Die nächste Sitzung des Schulausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Donnerstag, 12. April, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes in Erlangen statt. Die Sitzung ist öffentlich und hat folgende Tagesordnung: Bericht über den Stand der Schulbaumaßnahmen; Digitale Bildung: Umsetzung des Masterplans "Bayern Digital II" im Schulbereich; Aktueller Sachstand zur Initiative "Bildungsregionen in Bayern" mit Vorschlag zu Projektförderungen sowie zum Bundesprogramm "Bildung integriert" und Bundesprogramm "Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte". red