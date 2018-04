Digitale Welt gestalten

Arbeitswelt, Bildung, Wirtschaft und nicht zuletzt unsere Kommunikation: Schritt für Schritt ändert die Digitalisierung alle Lebensbereiche. Heute, ab 19.30 Uhr, diskutieren die Grünen im Münchner Hofbräu (Kleiner Saal) mit Interessierten über Chancen, Risiken und Gestaltung des digitalen Wandels. Impulsvorträge von Experten eröffnen den Abend, danach gibt es einen Austausch an Thementischen zu Digitalisierung in Wirtschaft und Unternehmen (Andreas Kücker, Coburg.Digital), in Verwaltung und Öffentlichem Dienst (Karin Engelhardt, Stadt Coburg) und in der Frühkindlichen Bildung (Stephy Beck, Kinderhaus LEO). Eintritt frei. red