Digitale Sprechstunde

In der nächsten Kurseinheit der digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus am Dienstag, 15. Oktober, geht es um Word, Excel und Powerpoint. Von 10.15 bis 11.45 Uhr erhalten Senioren einen Einblick in die Funktionen und Anwendungsbereiche des Textverarbeitungsprogrammes, der Tabellenkalkulation und des Präsentationsprogrammes. Dazu können sie gezielte Fragen stellen. Am darauffolgenden Dienstag, 22. Oktober, folgt dann eine offene Mediensprechstunde, in der das Gelernte vertieft werden kann. Informationen erhalten Interessierte unter Tel.: 0971/699 33 81. sek